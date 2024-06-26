Екстренер Шахтаря: Чи готові гравці збірної України вмирати на полі не тільки на словах?

Колишній головний тренер Шахтаря та Зорі Патрік Ван Леувен поділився очікуваннями від матчу між збірними України та Бельгії у 3 турі Євро-2024.

Його слова наводить "ТаТоТаке".

"Головним у матчі з Бельгією буде командний дух, з яким в України були проблеми на початку турніру. Гравцям потрібно залишити своє его за полем і думати про результат збірної, а не персональний успіх. Багато сказано про честь країни, але чи готові ці футболісти вмирати на полі не тільки на словах?

Думаю, базовою формацією буде компактний блок 5-4-1, як це було проти німців. Планом Б бачу перебудову на 4-2-4 з двома високими флангами, більш вертикальною грою і кросами на висунутих на вістрі з Довбиком і Яремчуком.

Багато що залежить від вінгерів, які повинні встигати повертатися в другу третину при втратах, щоб не втрачати компактність, а потім знову тікати в простір. І все це в максимальному темпі. Треба використовувати кращі якості лідерів.

Плюс, обов'язково потрібно використовувати глибину завдяки підключенням інсайдів. Наприклад, так, як це зробив Судаков, коли забивав Барселоні восени в ЛЧ.

Так само мають шукати простір за спинами захисників форварди України: принаймні я завжди прошу гравців атакувального плану грати не тільки на мʼячі, але й правильно відкриватися між лініями та поза захисниками.

Якщо реалізувати ці умови, в України обовʼязково буде шанс на перемогу. Бельгійці будуть ризикувати — вони не вміють грати інакше. Вони досі думають, що в них чудова переможна генерація гравців. Насправді, в них дуже якісна та небезпечна атака плюс передачі Де Брюйне. Але захист… Там вистачає проблем", — сказав ван Леувен.