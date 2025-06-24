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Екстренер Шахтаря очолив угорський клуб

Олександр Булава — 24 червня 2025, 20:45
Екстренер Шахтаря очолив угорський клуб
ZTE FC Zalaegerszeg

Екстренер донецького Шахтаря Нуно Кампуш очолив угорський Залаегерсег.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 50-річним фахівцем не розголошуються. Попереднім його клубом була молодіжна команда Фламенгу, з якою він провів 10 матчів.

Кампуш розпочав кар'єру тренера з команди U-19 Ештрели в 2005 році. Пізніше він працював асистентом Пауло Фонсеки, з яким працював у декількох колективах, зокрема з 2016 по 2019 допомагав йому у донецькому Шахтарі.

Залаегерсег попередній сезон завершився на 10-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Угорщини, маючи в активі 34 бали.

Напередодні полтавська Ворскла призначила Желько Любеновича на посаду нового головного тренера.

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