Екстренер Шахтаря очолив угорський клуб
ZTE FC Zalaegerszeg
Екстренер донецького Шахтаря Нуно Кампуш очолив угорський Залаегерсег.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди з 50-річним фахівцем не розголошуються. Попереднім його клубом була молодіжна команда Фламенгу, з якою він провів 10 матчів.
Кампуш розпочав кар'єру тренера з команди U-19 Ештрели в 2005 році. Пізніше він працював асистентом Пауло Фонсеки, з яким працював у декількох колективах, зокрема з 2016 по 2019 допомагав йому у донецькому Шахтарі.
Залаегерсег попередній сезон завершився на 10-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Угорщини, маючи в активі 34 бали.
Напередодні полтавська Ворскла призначила Желько Любеновича на посаду нового головного тренера.