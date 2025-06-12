Ніколіні: Аллегрі любить таких гравців, як Зінченко

Колишній тренер з фізпідготовки та асистент директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні поділився своєю думкою щодо можливого трансферу Олександра Зінченка з Арсенала в Мілан.

Італійського фахівця цитує TuttoMercatoWeb.

"Це важливий і досвідчений гравець, його резюме це показує. Я не знаю, чи він ідеальна заміна для Тео Ернандеса: француз дуже атакувальний, а Зінченко радше є універсалом, здатним обіймати різні позиції. Ми знаємо, що Аллегрі любить гравців з певним досвідом, а він належить до цієї категорії. Його підписання – це точно не лотерея.

Він був у молодіжному секторі Шахтаря, дуже рано переїхав до Росії. Він був технічно обдарований, фактично грав між атакувальним півзахисником і вінгером, легко володіючи технікою, пасами та ударами. Його найкраща характеристика полягає в тому, що він дуже часто змінює позиції, навіть у національній збірній, не втрачаючи нічого в плані техніки та бачення гри", – заявив Ніколіні.