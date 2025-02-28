Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відомий чеський тренер потрапив до реанімації

Володимир Максименко — 28 лютого 2025, 12:35
Зденек Земан у реанімації
Зденек Земан
Sky Sports

Відомий чеський тренер Зденек Земан потрапив до реанімації через перенесений інсульт.

Про це повідомляє Gazzeto dello Sport.

Фахівець відчуває слабкість у правій нозі та втратив можливість нормально вимовляти слова.

Втім, лікарі утримуються від будь-яких прогнозів стосовно здоров'я та життя 77-річного Земана.

Протягом кар'єри наставник працював у таких клубах як Наполі, Лаціо, Рома, Парма, Фенербахче та низці інших менш відомих італійських клубах.

У лютому 2024 року чех залишив Пескару і з того часу залишався без роботи.

Раніше повідомлялось, що тренер Сан-Антоніо Сперс не зможе повернутись до роботи через перенесений інсульт.

Лаціо Наполі Рома Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Мілан розпочав пошуки заміни Консейсау
Болонья у важкому матчі перемогла Мілан в Серії А
Перший з часів Кака: Леау підкорив унікальне досягнення в Мілані
Довбик пропустив тренування Роми та ризикує не зіграти проти Комо
Мілан вимагає у Роми 20 млн євро за трансфер захисника

Останні новини