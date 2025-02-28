Відомий чеський тренер потрапив до реанімації
Зденек Земан
Sky Sports
Відомий чеський тренер Зденек Земан потрапив до реанімації через перенесений інсульт.
Про це повідомляє Gazzeto dello Sport.
Фахівець відчуває слабкість у правій нозі та втратив можливість нормально вимовляти слова.
Втім, лікарі утримуються від будь-яких прогнозів стосовно здоров'я та життя 77-річного Земана.
Протягом кар'єри наставник працював у таких клубах як Наполі, Лаціо, Рома, Парма, Фенербахче та низці інших менш відомих італійських клубах.
У лютому 2024 року чех залишив Пескару і з того часу залишався без роботи.
Раніше повідомлялось, що тренер Сан-Антоніо Сперс не зможе повернутись до роботи через перенесений інсульт.