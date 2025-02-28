Відомий чеський тренер потрапив до реанімації

Відомий чеський тренер Зденек Земан потрапив до реанімації через перенесений інсульт.

Про це повідомляє Gazzeto dello Sport.

Фахівець відчуває слабкість у правій нозі та втратив можливість нормально вимовляти слова.

Втім, лікарі утримуються від будь-яких прогнозів стосовно здоров'я та життя 77-річного Земана.

Протягом кар'єри наставник працював у таких клубах як Наполі, Лаціо, Рома, Парма, Фенербахче та низці інших менш відомих італійських клубах.

У лютому 2024 року чех залишив Пескару і з того часу залишався без роботи.

Раніше повідомлялось, що тренер Сан-Антоніо Сперс не зможе повернутись до роботи через перенесений інсульт.