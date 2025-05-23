Колишній тренер Манчестер Юнайтед погодився очолити Баєр

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг влітку повернеться до роботи та очолить Баєр.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландець погодив дворічний контракт із "фармацевтами", які незабаром попрощаються з Хабі Алонсо.

🚨 Understand Erik ten Hag said yes to Bayer Leverkusen project on a two year contract.



He’s now waiting for club decision as they spoke to several candidates…



…but ETH gives priority to Bayer 04, with Ajax waiting in the background. pic.twitter.com/Nh9OcSwedo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2025

Наразі фахівець очікує на відповідь від Баєра, оскільки клуб розглядає декілька потенційних кандидатів. Сам тен Гаг віддає пріоритет саме леверкузенцям попри інтерес з боку його колишнього клубу Аякса.

На чолі Аякса тен Гаг досягав чудових результатів, зумівши вивести амстердамців у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

З Манчестер Юнайтед наставник виграв Кубок Англії та Кубок ліги, проте його було звільнено восени 2024 року через жахливі результати в чемпіонаті.

Раніше роль у своїй кар'єрі тен Гага прокоментував вінгер Бетіса Антоні, права якого належать саме "манкуніанцям".