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Колишній тренер Манчестер Юнайтед погодився очолити Баєр

Володимир Максименко — 23 травня 2025, 14:46
Колишній тренер Манчестер Юнайтед погодився очолити Баєр
Ерік тен Гаг
Getty Images

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг влітку повернеться до роботи та очолить Баєр.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Нідерландець погодив дворічний контракт із "фармацевтами", які незабаром попрощаються з Хабі Алонсо.

Наразі фахівець очікує на відповідь від Баєра, оскільки клуб розглядає декілька потенційних кандидатів. Сам тен Гаг віддає пріоритет саме леверкузенцям попри інтерес з боку його колишнього клубу Аякса.

На чолі Аякса тен Гаг досягав чудових результатів, зумівши вивести амстердамців у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

З Манчестер Юнайтед наставник виграв Кубок Англії та Кубок ліги, проте його було звільнено восени 2024 року через жахливі результати в чемпіонаті.

Раніше роль у своїй кар'єрі тен Гага прокоментував вінгер Бетіса Антоні, права якого належать саме "манкуніанцям".

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ерік тен Гаг Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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