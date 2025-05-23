Колишній тренер Манчестер Юнайтед погодився очолити Баєр
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг влітку повернеться до роботи та очолить Баєр.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Нідерландець погодив дворічний контракт із "фармацевтами", які незабаром попрощаються з Хабі Алонсо.
Наразі фахівець очікує на відповідь від Баєра, оскільки клуб розглядає декілька потенційних кандидатів. Сам тен Гаг віддає пріоритет саме леверкузенцям попри інтерес з боку його колишнього клубу Аякса.
На чолі Аякса тен Гаг досягав чудових результатів, зумівши вивести амстердамців у півфінал Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
З Манчестер Юнайтед наставник виграв Кубок Англії та Кубок ліги, проте його було звільнено восени 2024 року через жахливі результати в чемпіонаті.
Раніше роль у своїй кар'єрі тен Гага прокоментував вінгер Бетіса Антоні, права якого належать саме "манкуніанцям".