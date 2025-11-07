Фіорентина призначила нового головного тренера

Паоло Ванолі призначений на посаду головного тренера Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт із 53-річним фахівцем розрахований до червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

На посаді головного тренера Фіорентини Ванолі замінив Стефано Піолі, якого звільнили 4 листопада. У четвер, 6 листопада, флорентійська команда під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Даніеле Галлоппи у 3 турі Ліги конференцій програла Майнцу 1:3.

У Серії А Фіорентина у поточному сезоні досі не здобула жодної перемоги та наразі посідає останнє, 20 місце в турнірній таблиці з 4 очками в активі.

Нагадаємо, клуб із Флоренції є суперником Динамо Київ по Лізі конференцій, команди зіграють між собою 11 грудня.

Раніше Ванолі у своїй тренерській кар'єрі працював із юнацькими збірними Італії різних вікових категорій, московським Спартаком, Венецією та Торіно. В якості гравця виступав за Фіорентину в 2000 – 2002 роках.