Піолі визначився з наступним клубом

Колишній тренер Мілана Стефано Піолі може очолити клуб із Саудівської Аравії Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони завершують останні деталі контракту. Угода буде розрахована на 3 сезони. Головними зірками Аль-Іттіхаду є Н'Голо Канте та Карім Бензема.

На посаді головного тренера італієць замінить аргентинця Марсело Гальярдо, який працював з клубом з листопада 2023 року.

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.