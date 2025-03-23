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Як це працює? Екстренер Евертона Миколенка в шоці, як Компані отримав роботу в Баварії

Олексій Погорелов — 23 березня 2025, 22:46
Як це працює? Екстренер Евертона Миколенка в шоці, як Компані отримав роботу в Баварії
Венсан Компані
Getty Images

Колишній тренер Евертона Шон Дайч висловив здивування тим фактом, що Венсан Компані зараз працює на чолі Баварії.

Цією думкою 53-річний англієць поділився в інтерв'ю talkSPORT.

Дайч пригадав роботу Компані в Бернлі, який він сам раніше очолював. Бельгійський фахівець вивів "кларетових" до АПЛ у 2023 році, але там команда провалилася: набравши всього 24 очки, через сезон вона повернулася в Чемпіоншип.

Незважаючи на такий результат, Баварія наважилася призначити 38-річного бельгійця, який у першому сезоні втримує команду на першому місці Бундесліги.

"Бернлі вирішив зробити ставку на Компані, чи не так? Здається, за нього вони набрали 24 очки, витративши при цьому 127 мільйонів фунтів. А потім він отримав роботу в Баварії.

Та ну, я не знаю, як це працює. Я хотів би, щоб таке сталося зі мною. Краще б я залишив клуб із 127 мільйонами фунтів боргів, а потім отримав роботу в Баварії. Так чи інакше, це цікавий життєвий поворот", – сказав Дайч.

Нагадаємо, що на початку цього року Евертон звільнив Шона Дайча з посади головного тренера. Команда Віталія Миколенка запросила Девіда Моєса, який підняв "ірисок" на 15-е місце в таблиці АПЛ.

Раніше стало відомо, чому воротар Реала Тібо Куртуа залишився у запасі збірної Бельгії на матч Ліги націй проти збірної України.

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