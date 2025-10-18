Колишній тренер Манчестер Сіті "сказав друзям", що претендує на роботу в Манчестер Юнайтед

Колишній тренер Манчестер Сіті, Інтера та збірної Італії Роберто Манчіні готовий погодитися очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Манчіні розповів своїм друзям, що він може замінити Рубена Аморіма у керма "червоних дияволів", якщо керівництво англійського клубу все ж таки вирішить знову звільнити тренера.

Таке призначення навряд чи сподобається фанатам синьої частини Манчестера. Зазначимо, що у 2012 році саме Манчіні, який очолював Сіті з 2009 по 2013 роки, приніс "містянам" їхній перший з 1968 року титул чемпіона Англії.

Останнім місцем роботи 60-річного італійця була збірна Саудівської Аравії, у якій він протримався трохи більше року. 25 жовтня 2024 року він залишив свою посаду та наразі залишається без роботи.

Манчіні претендував на повернення до збірної Італії, проте голова делегації "скуадри адзурри" Джанлуїджі Буффон заблокував його кандидатуру.