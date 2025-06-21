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Буффон заблокував запрошення Моурінью та Манчіні в збірну Італії

Олег Дідух — 21 червня 2025, 16:39
Буффон заблокував запрошення Моурінью та Манчіні в збірну Італії
Джанлуїджі Буффон
Getty Images

Легендарний ексворотар Джанлуїджі Буффон, який зараз обіймає посаду голови делегації збірної Італії, виступив проти запрошення на посаду головного тренера команди таких іменитих фахівців як Жозе Моурінью та Роберто Манчіні.

Про це повідомляє La Repubblica.

За їхньою інформацією, технічний спонсор збірної Італії, Adidas, був зацікавлений у запрошенні Моурінью та був готовий покрити частину зарплати португальського фахівця. Проте Буффон вважав, що команда найкращим чином зреагує на легенду італійського футболу та одного з героїв чемпіонату світу 2006 року. Саме тому вибір пав на Дженнаро Гаттузо, який і очолив збірну Італії.

Також Буффон був різким противником повернення в "Скуадру адзурру" Роберто Манчіні, який очолював команду в 2018 – 2023 роках. Легендарний воротар погрожував піти зі своєї посади, якщо буде запрошений Манчіні.

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Джанлуїджі Буффон

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