Екснаставник Фенікса розповів, що буде з клубом після об'єднання з Маріуполем

Колишній головний тренер аматорського Фенікса Максим Фещук, який нині очолює Фенікс-Маріуполь, розповів, що його попередній клуб продовжить існування та виступатиме в аматорському футболі.

Слова наставника передає Український футбол.

" Фенікс продовжить своє існування та буде грати серед аматорів, як і раніше. От скоро команда на першість області має грати. Чи зміниться з часом назва, структура клубу, якісь там інші правові нюанси – можливо буде об’єднання зі ще одним аматорським колективом, я не знаю поки достеменно", – сказав Фещук.

Нагадаємо, напередодні у Маріуполя змінилося керівництво. Кінцевим бенефіціарним власником став Юрій Павлишин – генеральний директор підмонастирського Фенікса. Його частка дорівнює 67%. Ще по 16,5% у володінні Івана Луща та Степана Пилипа.

Цей сезон команда дограє під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше клуб зробить ребрендинг. Першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда має боротися за виживання.

Зауважимо, що за кілька днів після об'єднання Фенікс-Маріуполь підписав одразу 19 футболістів. Нещодавно Фещук розповів про ситуацію з боргами у новоствореному клубі.