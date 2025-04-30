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Хацкевич: Нехай Супряга згадає, коли востаннє забивав

Олег Дідух — 30 квітня 2025, 18:15
Хацкевич: Нехай Супряга згадає, коли востаннє забивав
Олександр Хацкевич
ФК Динамо

Екстренер Динамо Олександр Хацкевич відповів нападнику Зорі Владиславу Супрязі, який назвав його найгіршим тренером у своїй кар’єрі.

Хацкевича цитує Спорт Експрес.

"Це його думка, а я поважаю думку кожного футболіста, з яким працював. Зрозуміло, що в нього було невдоволення через те, що він не грав. Але при інших тренерах Влад теж не заграв. Я вже давно говорив Супрязі: Потрібно розібратися насамперед у собі і зняти, поки не пізно, золоту медаль чемпіонату світу». Можливо, ця медаль прибиває його до землі або навпаки – піднімає до зірок.

Хочу побажати йому здоров'я, і щоб він працював над собою. Нападник має забивати голи. Нехай Влад згадає, коли він востаннє забивав. Хлопцеві потрібно розібратися в собі, тому що дуже багато часу втрачено", – заявив тренер.

Хацкевич працював із Супрягою в 2018 – 2019 роках. На клубному рівні Супряга востаннє забивав ще у сезоні-2020/21.

Раніше Хацкевич назвав Віталія Буяльського незамінним гравцем для Динамо.

Олександр Хацкевич Владислав Супряга

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