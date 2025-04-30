Хацкевич: Нехай Супряга згадає, коли востаннє забивав

Екстренер Динамо Олександр Хацкевич відповів нападнику Зорі Владиславу Супрязі, який назвав його найгіршим тренером у своїй кар’єрі.

Хацкевича цитує Спорт Експрес.

"Це його думка, а я поважаю думку кожного футболіста, з яким працював. Зрозуміло, що в нього було невдоволення через те, що він не грав. Але при інших тренерах Влад теж не заграв. Я вже давно говорив Супрязі: Потрібно розібратися насамперед у собі і зняти, поки не пізно, золоту медаль чемпіонату світу». Можливо, ця медаль прибиває його до землі або навпаки – піднімає до зірок.

Хочу побажати йому здоров'я, і щоб він працював над собою. Нападник має забивати голи. Нехай Влад згадає, коли він востаннє забивав. Хлопцеві потрібно розібратися в собі, тому що дуже багато часу втрачено", – заявив тренер.