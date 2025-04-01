Без нього неможливо уявити атаку: Хацкевич назвав незамінного гравця Динамо
Колишній гравець та наставник київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що півзахисник Віталій Буяльський є ключовим гравцем "біло-синіх".
Цитує тренера "Український футбол".
"Чи вважаю я Буяльського недооціненим гравцем Динамо? Це з кожної праски сьогодні звучить. Я знаю Віталіка з 16 років. Він дуже хороший футболіст і людина. Не потрібно говорити, що він недооцінений, головне – що Віталік затребуваний у Динамо.
Сьогодні без Буяльського неможливо уявити атаку киян. У нього ще є бажання і в очах горить вогонь. У кожній грі він доводить, що є незамінним гравцем Динамо", – розповів Хацкевич.
У поточному сезоні Буяльський зіграв 30 матчів за свій клуб. На його рахунку 6 голів та 8 результативних передач.
Напередодні капітан Динамо провів за клуб 350-й матч. Ювілейна позначка сталася у поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги з Рухом (2:0). У цьому матчі він відзначився голом та асистом.