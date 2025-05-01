Екстренер Боруссії Дортмунд готовий очолити Тоттенгем

Новим головним тренером Тоттенгема може стати колишній наставник Боруссії Дортмунд Едін Терзич.

Про це повідомляє CaughtOffside.

У зв’язку з невдалими результатами у поточному сезоні, керівництво Тоттенгема вже займається пошуками заміни нинішньому наставнику команди Анге Постекоглу на наступний сезон. Одним із пріоритетних варіантів для босів лондонського клубу є саме Терзич.

42-річний німецько-хорватський фахівець перебуває у статусі безробітного з червня минулого року, коли він покинув Боруссію Дортмунд. У січні поточного року він відхилив пропозицію Вест Гема, проте зараз готовий очолити Тоттенгем.

"Шпори" на даний момент посідають 16 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії із 37 очками в активі.

Раніше інтерес до Терзича приписували Ромі.