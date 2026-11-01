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Вашеро став першим представником Монако, який виграв турнір АТР 500

Станіслав Матусевич — 1 листопада 2026, 18:54
Вашеро став першим представником Монако, який виграв турнір АТР 500
Валентен Вашеро
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Представник Монако Валентен Вашеро (31) здобув перший для своєї країни титул АТР 500. У фіналі турніру в Базелі він у вольовому стилі переміг чеха Їржі Легечку (21).

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:3.

Swiss Indoors Basel – АТР 500
Відень, Австрія, хард (зал)
Призовий фонд: €2,584,155
Фінал, 1 листопада

Валентен Вашеро (Монако) – Їржі Легечка (Чехія) 2:6, 6:3, 6:3

Тенісисти зустрічалися втретє, другу перемогу здобув монегаск.

Вашеро провів свій другий фінал на рівні АТР. Рік тому він із кваліфікації переміг на Мастерсі в Шанхаї, посідаючи на той момент 204 сходинку світового рейтингу. Зараз же він повернеться до топ-30.

Нагадаємо, що на змаганні аналогічної категорії у Відні чемпіоном став іспанець Карлос Алькарас (3).

Базель Їржі Легечка Валентен Вашеро

Валентен Вашеро

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