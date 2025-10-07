Хаві відхилив пропозицію з Росії

Відомий іспанський тренер Хаві Ернандес відхилив пропозицію очолити московський Спартак.

Про це повідомляє російський ресурс Metaratings.

За їхньою інформацією, Спартак виходив з пропозицією на Хаві, проте 45-річний іспанський фахівець відмовився від роботи в Росії.

Наразі московський клуб очолює інша легенда європейського футболу, Деян Станкович. Роботою серба в Спартаку не задоволені та уже готові відправити його у відставку. Єдине, що зупиняє керівництво клубу від такого кроку – відсутність готової кандидатури на заміну йому.

Раніше повідомлялося про те, що Хаві готовий очолити Манчестер Юнайтед і відхиляє всі пропозиції з Саудівської Аравії. Останнім місцем роботи тренера була Барселона, з якою він працював у 2021 – 2024 роках.