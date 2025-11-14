Ексзахисник збірної Бельгії може завершити кар’єру в віці 26 років

Колишній захисник збірної Бельгії Зіньо Ванхойсден може завершити кар'єру гравця у віці всього 26 років.

Про це повідомляє Nieuwsblad.

Причиною такого рішення може стати ціла серія важких травм, які гравець переніс протягом останніх років. Через це він уже задумувався над завершенням кар'єри влітку поточного року. Декілька днів тому Ванхойсден втретє в кар'єрі порвав хрестоподібну зв'язку коліна, і це може стати останньою краплею для захисника, яка таки змусить його повішати бутси на цвях.

Свого часу Ванхойсден вважався одним із найперспективніших бельгійських захисників. Вихованець міланського Інтера відзначився 9 голами в 40 матчах за молодіжні збірні Бельгії різних вікових категорій, а у 2020 році навіть провів один матч за дорослу збірну. З літа поточного року він виступає за Марбелью в третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

