Ексфутболіст Динамо та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка оголосив про завершення кар'єри.

Про це він повідомив в інтерв'ю Денису Бойку.

"Професійно продовжувати грати не буду. Вік вже такий, що нема за що і навіщо це все робити. Професійно я завершив. Найближчими днями стане відомо про мій наступний крок, коли я підпишу контракт та приступатиму до нового етапу кар'єри, але не гравця, а тренера", – розповів Рибалка.

Протягом кар'єри півзахисник виступав за харківський Арсенал, київське Динамо, Сівасспор, Слован, ЛНЗ, Олександрію та Лісне.

В активі Рибалки також 9 матчів у складі збірної України, за які він не встиг відзначитись результативними діями – лише дві жовті картки.

Останнім клубом Рибалки стало Лісне – цього сезону на рахунку футболіста 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів.

