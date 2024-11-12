Колишній президент турецького клубу отримав тюремний термін за жорстокий напад на арбітра

Колишнього президента турецького клубу Анкарагюджю засудили до тюремного ув’язнення за напад на арбітра. Про це повідомляє видання The Sun.

Фарук Кока, якому зараз 60 років, вдарив суддю Халіла Умута Мелера після матчу його команди з Різеспором у грудні 2023 року, що завершився нічиєю 1:1.

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Причиною нападу став гнів Коки після того, як суперник зрівняв рахунок на сьомій хвилині доданого часу. Фарук, не стримавши емоцій, вибіг на поле й завдав Мелеру удару в обличчя, після чого рефері впав. Згодом його госпіталізували, виявивши невеликий перелом.

Mahakama Nchini Uturuki imemuhukumu kifungo cha miaka mitatu na nusu Rais wa zamani wa Club ya soka ya MKE Ankaragucu aitwae Faruk Koca, kwa kosa la kumshambulia Refa Halil Umut Meler baada ya mchezo wa ligi kuu ya Super Lig dhidi ya Caykur Rizespor msimu uliopita.



Tukio hilo… pic.twitter.com/hbLa2ckwui — millardayo (@millardayo) November 12, 2024

Майже через рік після події, суд Анкари засудив Коку до понад трьох з половиною років тюрми за умисне завдання шкоди офіційній особі, а також за погрози та порушення закону проти насильства у спорті.

Три інші особи, залучені до інциденту, також отримали вироки на строки від одного до п'яти років. Водночас Кока, який невдовзі після нападу залишив пост президента Анкарагюджю, планує оскаржити рішення суду.

Зазначимо, сам клуб отримав штраф у розмірі 45 тисяч фунтів та зобов'язання провести п'ять домашніх матчів без глядачів.