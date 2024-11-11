Мем дня: юний фанат вибіг на поле, щоб показати арбітру середній палець
Неймовірний інцидент стався під час додаткового часу в матчі між Слобозією та Фарулом: маленький уболівальник вибіг на поле, щоб показати арбітру Себастьяну Колцеску середній палець та образити його.
Цей сюрреалістичний момент привернув увагу багатьох фанатів у соцмережах, через що швидко став популярним.
Нагадаємо, Себастьян Колцеску – той самий арбітр, який опинився в центрі великого скандалу у грудні 2020 року під час матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Башакшехіром.
Тоді він, виконуючи роль четвертого арбітра, назвав П'єра Вебо "чорним", що викликало масове обурення та спричинило зупинку гри. Суддею того матчу був Овідіу Хатеган.
Цей інцидент ще раз нагадав про скандальне минуле Колцеску та, схоже, став приводом для нових проявів обурення з боку вболівальників.