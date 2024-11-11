Мем дня: юний фанат вибіг на поле, щоб показати арбітру середній палець

Неймовірний інцидент стався під час додаткового часу в матчі між Слобозією та Фарулом: маленький уболівальник вибіг на поле, щоб показати арбітру Себастьяну Колцеску середній палець та образити його.

Цей сюрреалістичний момент привернув увагу багатьох фанатів у соцмережах, через що швидко став популярним.

A kid entered the pitch during extra time in the game between Slobozia and Farul just to show ref. Coltescu the middle finger and insult him. Surrel stuff.

Remember Coltescu? He's the ref who caused the huge scandal at PSG - Basaksehir in December 2020, after he refered to Pierre… pic.twitter.com/D21ZQOSqiO — Emanuel Roşu (@Emishor) November 10, 2024

Нагадаємо, Себастьян Колцеску – той самий арбітр, який опинився в центрі великого скандалу у грудні 2020 року під час матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Башакшехіром.

Тоді він, виконуючи роль четвертого арбітра, назвав П'єра Вебо "чорним", що викликало масове обурення та спричинило зупинку гри. Суддею того матчу був Овідіу Хатеган.

Цей інцидент ще раз нагадав про скандальне минуле Колцеску та, схоже, став приводом для нових проявів обурення з боку вболівальників.