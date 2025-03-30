Екснаставник Шахтаря може очолити Мілан
Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі може замінити Сержіу Консейсау на посаді наставника італійського Мілана.
Про це повідомляє Football Italia.
Напередодні потенційно новий спортивний директор команди зустрівся з агентом фахівця. Керівництво "россонері" зацікавлені у співпраці з Де Дзербі.
Проте окрім нього на місце на тренерському містку Мілана претендують також Массіміліано Аллегрі та Антоніо Конте. Саме вони є головними фаворитами на посаду.
Раніше повідомлялося, що "дияволи" не збираються починати наступний сезон з Сержіу Консейсау на чолі команди.
Роберто Де Дзербі, який один рік працював у Шахтарі, очолив Марсель минулого літа, перейшовши з Брайтона за 6 мільйонів євро. Наразі провансальці посідають третє місце в таблиці Ліги 1, поступаючись ПСЖ 22 очками.
Нагадаємо, що наприкінці лютого Де Дзербі виступив із заявою про небажання працювати у Франції після його етапу з Марселем.