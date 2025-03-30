Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екснаставник Шахтаря може очолити Мілан

Микола Дендак — 30 березня 2025, 16:08
Екснаставник Шахтаря може очолити Мілан
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі може замінити Сержіу Консейсау на посаді наставника італійського Мілана.

Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні потенційно новий спортивний директор команди зустрівся з агентом фахівця. Керівництво "россонері" зацікавлені у співпраці з Де Дзербі.

Проте окрім нього на місце на тренерському містку Мілана претендують також Массіміліано Аллегрі та Антоніо Конте. Саме вони є головними фаворитами на посаду.

Раніше повідомлялося, що "дияволи" не збираються починати наступний сезон з Сержіу Консейсау на чолі команди.

Роберто Де Дзербі, який один рік працював у Шахтарі, очолив Марсель минулого літа, перейшовши з Брайтона за 6 мільйонів євро. Наразі провансальці посідають третє місце в таблиці Ліги 1, поступаючись ПСЖ 22 очками.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Де Дзербі виступив із заявою про небажання працювати у Франції після його етапу з Марселем.

Марсель Мілан Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк Сержіу Консейсау

Марсель

ПСЖ познущався над Сент-Етьєном, Марсель несподівано програв Реймсу в 28 турі Ліги 1
У Марселі пояснили, чому не стали підписувати Погба
Два екстренери Шахтаря потрапили до трійки найбільш високооплачуваних наставників Ліги 1
Ексзірка збірної Франції зруйнував 20-річний шлюб, зрадивши із бразильською юристкою
Ювентус та Мілан розглядають кандидатуру екстренера Шахтаря

Останні новини