Екссьома ракетка світу завершив кар'єру після поразки на турнірі в Брюсселі

Екссьома ракетка світу бельгієць Давид Гоффен завершив кар'єру у віці 35 років на домашньому турнірі АТР 250 в Брюсселі.

Гоффен заздалегідь оголосив, що ці змагання стануть для нього останніми. У першому колі Давид обіграв швейцарця Ремі Бертолу (3:6, 6:3, 6:4), а в другому раунді поступився п'ятому сіяному американцю Алексу Мікельсену (3:6, 4:6).

Під час професійної кар'єри Гоффен став переможцем 6 турнірів АТР. Він став першим бельгійцем, який увійшов до топ-10 світового рейтингу, кваліфікувався на Підсумковий турнір і дістався фіналу Мастерсу. В активі Гоффена 358 перемог у матчах рівня АТР – рекордна кількість для тенісистів із Бельгії.

Давид разом зі своєю національною збірною двічі діставався до фіналу Кубку Девіса (2015, 2017).

За кар'єру тенісист заробив трохи більше за 19 мільйонів доларів призових. На найвищу для себе сьому сходинку рейтингу АТР Гоффен піднявся у листопаді 2017 року.

Нагадаємо, що чоловік Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс завершив кар'єру раніше запланованого терміну через їхнє майбутнє розлучення.