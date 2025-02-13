Був капітаном збірної та дипломатом в ООН: помер відомий суданський футболіст

На 76-му році життя помер легенда суданського футболу Алі Гагарін.

Про це повідомляє Sudanevents.com.

Відомо, що він помер в одній з лікарень Каїру, столиці Єгипту.

Гра за Аль-Хіляль (Судан), Аль-Наср (Саудівська Аравія) та Стадт-Абіджан (Кот-д'Івуар).

Разом зі збірною своєї країни став тріумфатором Кубку африканських націй 1970. Загалом за збірну провів 33 гри і забив 19 голів. Був капітаном національної команди.

В 1980 році вступив у паризький Міжнародний інститут державного управління (Institut international d'administration publique, IIAP). Працював послом своєї країни в Омані, також був працівником Міністерства зовнішніх справ Судану, а також займав посаду постійного представника Судану в ООН.

Нагадаємо, футболіст Го Цзясуань з академії клубу Пекін Гоань опинився на грані смерті після зіткнення під час тренувального матчу проти мадридського клубу Алькобендас.