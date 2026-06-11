Екснападник Динамо назвав несподіваних фаворитів ЧС-2026

Екснападник Динамо та збірної України Артем Кравець вважає, що Португалія та Нідерланди є одними з головних претендентів на перемогу на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає "Український футбол".

"Особисто ні за кого не вболіватиму – просто дивитимуся цікавий футбол. Щодо фаворитів, то сказати зараз дуже складно. Якщо міркувати логічно, то за складом, звісно, відразу виділяються збірні Франції та Іспанії. Проте у мене є передчуття, що як мінімум до фіналу дійде збірна Португалії, а можливо, навіть і Нідерландів.

Португальці, попри сильний склад, ніколи не вважалися найголовнішими претендентами на титул. Але мені здається, що саме на цьому мундіалі вони зможуть поборотися за перемогу. Те ж саме стосується і нідерландців", – сказав Кравець.