Колишню зірку Барселони ледь не побили суперники за зухвале виконання пенальті

Колишній нападник Барселони і Атлетико Мемфіс Депай не тільки запалює у чемпіонаті Бразилії, але й знаходить "пригоди" на свою голову.

Цього разу нідерландський футболіст ледь не створив масову бійку під час матчу проти Мірасола (1:2).

На 34-й хвилині гри Депай отримав можливість виконати 11-метровий удар, але форвард не був би собою, якби не захотів зробити це ефектно і трохи по-піжонськи.

Мемфіс захотів вразити трибуни паненкою, але голкіпер був готовий до цього, і в останній момент відбив удар. На добиванні головою нідерландець зіграв погано, пробивши повз ворота.

Не дивлячись на промах, суперники ледь не розірвали 31-річного футболіста за таку зухвалість на їхньому полі. Гравці Корінтіанса врятували ситуацію від бійки.

Нагадаємо, Депай перейшов до бразильського клубу у вересні минулого року, підписавши контракт до кінця 2026 року.

Цього сезону на рахунку Мемфіса 3 голи і 3 асисти в 7 матчах місцевого чемпіонату.