Зірка Корінтіанса може залишити клуб через спонсора, який пов'язаний із криміналом

Корінтіанс може розірвати контракт з Мемфісом Депаєм всього через місяць після його приєднання до бразильського клубу.

Причиною є втрата основного спонсора, який підозрюється у кримінальній діяльності. Цей спонсор покривав значну частину зарплати нідерландського футболіста.

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Якщо найближчим часом Корінтіанс не знайде фінансування, або ж не вмовить гравця піти на зменшення зарплати, зірковий нападник піде з команди.

Нагадаємо, 10 вересня Депай перейшов до бразильського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт кінця 2026 року.

Цього сезону на рахунку 30-річного нідерландця один асист у трьох матчах місцевого чемпіонату.