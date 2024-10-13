Зірка Корінтіанса може залишити клуб через спонсора, який пов'язаний із криміналом
Корінтіанс може розірвати контракт з Мемфісом Депаєм всього через місяць після його приєднання до бразильського клубу.
Причиною є втрата основного спонсора, який підозрюється у кримінальній діяльності. Цей спонсор покривав значну частину зарплати нідерландського футболіста.
Якщо найближчим часом Корінтіанс не знайде фінансування, або ж не вмовить гравця піти на зменшення зарплати, зірковий нападник піде з команди.
Нагадаємо, 10 вересня Депай перейшов до бразильського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт кінця 2026 року.
Цього сезону на рахунку 30-річного нідерландця один асист у трьох матчах місцевого чемпіонату.