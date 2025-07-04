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Вокер стане гравцем новачка АПЛ – інсайдер

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 22:51
Вокер стане гравцем новачка АПЛ – інсайдер
Getty Images

Англійський правий захисник Кайл Вокер стане гравцем Бернлі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Захисник переходить в новий клуб на правах оренди, але з можливістю обов’язкового викупу. Умова – якщо Вокер зіграє щонайменше 70% матчів, а Бернлі – залишиться в АПЛ.

Тоді Сіті отримає за свого гравця 5 мільйонів фунтів, а Вокер стане гравцем Бернлі на постійній основі.

Другу половину минулої кампанії він провів на правах оренди в Мілані, взявши участь у 15 матчах італійського клубу. Трансферна вартість Кайла наразі оцінюється у 6 мільйонів євро.

Раніше зацікавленість у трансфері Вокера приписували Евертону.

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