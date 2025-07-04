Вокер стане гравцем новачка АПЛ – інсайдер

Англійський правий захисник Кайл Вокер стане гравцем Бернлі.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Захисник переходить в новий клуб на правах оренди, але з можливістю обов’язкового викупу. Умова – якщо Вокер зіграє щонайменше 70% матчів, а Бернлі – залишиться в АПЛ.

Тоді Сіті отримає за свого гравця 5 мільйонів фунтів, а Вокер стане гравцем Бернлі на постійній основі.

Другу половину минулої кампанії він провів на правах оренди в Мілані, взявши участь у 15 матчах італійського клубу. Трансферна вартість Кайла наразі оцінюється у 6 мільйонів євро.

Раніше зацікавленість у трансфері Вокера приписували Евертону.