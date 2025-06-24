Ноттінгем Форест може підписати екскапітана Ліверпуля

Півзахисник Аякса Джордан Гендерсон влітку поточного року може повернутися в АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

За їхньою інформацією, в послугах колишнього капітана Ліверпуля зацікавлений Ноттінгем Форест. Конкуренцію йому готовий скласти французький Марсель.

Контракт Гендерсона з Аяксом діє до літа 2026 року, проте в угоді прописана опція, яка дозволяє 35-річному хавбеку покинути клуб безкоштовно. Ця опція може бути активована до 15 липня.

Гендерсон виступає за Аякс з січня 2024 року. В поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 6 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Ноттінгем Форест веде переговори з Ювентусом щодо підписання двох гравців – Тімоті Веа та Самуеля Мбангула.