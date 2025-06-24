Ноттінгем розпочав переговори щодо дуету з Ювентуса

Сенсація минулого сезону АПЛ Ноттінгем Форест розпочав переговори з Ювентусом щодо трансферу двох представників "бьянконері".

Про це повідомляє ESPN.

Мова йде про Тімоті Веа та Самуеля Мбангула. Туринський клуб вже погодився продати обох футболістів на загальну суму у 22 мільйони євро, але "лісникам" ще потрібно врегулювати особисті контракти гравців.

На рахунку Веа 43 матчі в сезоні-2024/25, в яких він забив шість м'ячів та віддав п'ять асистів.

Мбангуля записав на свій рахунок 4+5 за системою "гол+пас" у 32 матчах за "стару синьйору".

Напередодні повідомлялось, що Ювентус визначився із цінником на Душана Влаховича.