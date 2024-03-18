Відомо, коли спортивний арбітражний суд розгляне позов Тимощука проти УАФ

Джерело - CAS.
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) 22 квітня проведе слухання щодо позову Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу.
Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті CAS.
Про намір Тимощука судитися з УАФ стало відомо ще в березні минулого року. Нагадаємо, УАФ позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з реєстру збірних. Повідомлялося, що інтереси зрадника України буде відстоювати болгарин Георгі Градєв, який вже неодноразав надавав юридичні послуги представникам Зеніта.
Нагадаємо, Тимощук жодним чином не засуджував повномасштабне вторгнення рашистів в Україну. Він продовжує працювати в тренерському штабі Зеніту.