Відомо, коли спортивний арбітражний суд розгляне позов Тимощука проти УАФ

Джерело - CAS.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) 22 квітня проведе слухання щодо позову Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті CAS.

Про намір Тимощука судитися з УАФ стало відомо ще в березні минулого року. Нагадаємо, УАФ позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з реєстру збірних. Повідомлялося, що інтереси зрадника України буде відстоювати болгарин Георгі Градєв, який вже неодноразав надавав юридичні послуги представникам Зеніта.

Нагадаємо, Тимощук жодним чином не засуджував повномасштабне вторгнення рашистів в Україну. Він продовжує працювати в тренерському штабі Зеніту.