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Відомо, коли спортивний арбітражний суд розгляне позов Тимощука проти УАФ

Сьогодні 18:08 284 0
Відомо, коли спортивний арбітражний суд розгляне позов Тимощука проти УАФ
#Анатолій Тимощук, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - CAS.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) 22 квітня проведе слухання щодо позову Анатолія Тимощука проти Української асоціації футболу.

Відповідна інформація зявилася на офіційному сайті CAS. 

Про намір Тимощука судитися з УАФ стало відомо ще в березні минулого року. Нагадаємо, УАФ позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з реєстру збірних. Повідомлялося, що інтереси зрадника України буде відстоювати болгарин Георгі Градєв, який вже неодноразав надавав юридичні послуги представникам Зеніта. 

Нагадаємо, Тимощук жодним чином не засуджував повномасштабне вторгнення рашистів в Україну. Він продовжує працювати в тренерському штабі Зеніту. 

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