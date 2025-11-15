Ексзахисник збірної Італії завершив кар’єру в віці 31 року

Відомий італійський центральний захисник Маттіа Кальдара вирішив завершити кар'єру в віці 31 року.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Останнім клубом у кар'єрі Кальдари була Модена, за яку він виступав у 2024 – 2025 роках. Захисник найбільше відомий за виступами за свою рідну Аталанту в 2014 – 2018 роках.

Також захищав кольори Трапані, Чезени, Венеції та Спеції. В 2018 році провів 2 матчі за національну збірну Італії, також 12 разів виходив на поле у складі молодіжної збірної U-21.

Кар'єра Кальдари пішла на спад у 2018 році, коли він перейшов у Мілан. Захисник належав "россонері" до 2024 року, проте за цей час провів лише 1 матч за Мілан і тричі відправлявся в оренду.

