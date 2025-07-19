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Іменитий хавбек Ліона перейде в катарський клуб

Олег Дідух — 19 липня 2025, 20:46
Іменитий хавбек Ліона перейде в катарський клуб
Жордан Верету
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Іменитий опорний півзахисник французького Ліона Жордан Верету продовжить кар’єру в катарському клубі Аль-Арабі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, перехід 32-річного француза вже узгоджений. Найімовірніше, Верету перейде в Аль-Арабі безкоштовно. Його контракт із Ліоном діє до літа 2026 року, французький клуб не проти розвантажити свою зарплатну відомість, відпустивши гравця.

Верету виступає за Ліон з вересня 2024 року, коли "Ткачі" віддали за хавбека Марселю 4 мільйони євро. В минулому сезоні на його рахунку 2 голи та 1 асист у 38 матчах у всіх турнірах.

Також Верету відомий за виступами за Нант, Астон Віллу, Сент-Етьєнн, Фіорентину та Рому. Провів 6 матчів за збірну Франції.

Нагадаємо, Ліону, незважаючи на фінансові проблеми, вдаллся зберегти місце в Лізі 1.

Ліон Аль-Арабі

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