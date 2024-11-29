Інтер може повернути в Європу зіркового хавбека

Колишній півзахисник збірної Італії Марко Верратті може повернутися в європейський футбол підчас січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, наміри підписати 32-річного хавбека має міланський Інтер. З вересня 2023 року півзахисник виступає в Катарі за Аль-Арабі.

Проте в останні кілька місяців у Верратті з’явилося бажання повернутися в Європу. В травні поточного року повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Барселони. Заради можливого переходу в Інтер півзахиснику доведеться піти на суттєве скорочення зарплати, яка наразі складає 30 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Верратті за кар’єру не провів жодного матчу в Серії А. У 2012 році він перейшов у ПСЖ із Пескари, яка виступала в Серії В.