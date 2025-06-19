Аль-Арабі підписав вінгера Вулвергемптона

Іспанський вінгер Вулвергемптона Пабло Сарабія з 1 липня стане гравцем Аль-Арабі.

Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.

Сарабія перейде у Аль-Арабі на правах вільного агента: його контракт з Вулвергемптоном діє до кінця червня поточного року. З катарським клубом 33-річний іспанець уклав угоду на два роки – до літа 2027 року.

За Вулвергемптон Сарабія виступав із літа 2023 року. У сезоні-2024/25 на його рахунку 3 голи та 2 асисти у 28 матчах за "Вовків" у всіх турнірах.

Сарабія – вихованець академії Реала, проте за дорослу команду мадридців не провів жодного матчу. Виступав за Хетафе, Севілью, ПСЖ і Спортинг. У 2019 – 2024 роках забив 9 голів у 27 матчах за збірну Іспанії.

Нагадаємо, з 2023 року за Аль-Арабі виступає зірковий італійський хавбек Марко Верратті.