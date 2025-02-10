Три клуби АПЛ хочуть підписати ексзірку збірної Італії

Одразу три клуби АПЛ зацікавлені у підписанні іменитого центрального півзахисника катарського Аль-Арабі Марко Верратті.

Про це повідомляє Екрем Конур.

За його інформацією, мова йде про Фулгем, Вест Гем і Борнмут, за який виступає центральний захисник збірної України Ілля Забарний.

🚨🆕 #Fulham

Fulham are interested in signing Marco Verratti.



▪️However, Fulham will compete with West Ham and Bournemouth to sign the 32-year-old player. pic.twitter.com/FBzMyx7I1Z — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 9, 2025

Верратті виступає за Аль-Арабі з вересня 2023 року, його контракт розрахований до літа 2025 року. В поточному сезоні на рахунку 32-річного хавбека 4 голи та 4 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.

Півзахисник забив 3 голи у 55 матчах за збірну Італії, з якою в 2021 році став чемпіоном Європи. Останній матч Верратті за збірну датований червнем 2023 року.

Наприкінці листопада повідомлялося про те, що у підписанні гравця зацікавлений міланський Інтер.