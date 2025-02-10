Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Три клуби АПЛ хочуть підписати ексзірку збірної Італії

Олег Дідух — 10 лютого 2025, 16:35
Три клуби АПЛ хочуть підписати ексзірку збірної Італії
Марко Верратті
instagram.com/marco_verratti92

Одразу три клуби АПЛ зацікавлені у підписанні іменитого центрального півзахисника катарського Аль-Арабі Марко Верратті.

Про це повідомляє Екрем Конур.

За його інформацією, мова йде про Фулгем, Вест Гем і Борнмут, за який виступає центральний захисник збірної України Ілля Забарний.

Верратті виступає за Аль-Арабі з вересня 2023 року, його контракт розрахований до літа 2025 року. В поточному сезоні на рахунку 32-річного хавбека 4 голи та 4 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.

Півзахисник забив 3 голи у 55 матчах за збірну Італії, з якою в 2021 році став чемпіоном Європи. Останній матч Верратті за збірну датований червнем 2023 року.

Наприкінці листопада повідомлялося про те, що у підписанні гравця зацікавлений міланський Інтер.

Борнмут Вест Гем Фулгем Марко Верратті Аль-Арабі

Марко Верратті

Інтер може повернути в Європу зіркового хавбека
Барселона може підписати зіркового півзахисника катарського клубу
Барселона розглядає трансфери Верратті та Рабйо
Верратті перейшов в Аль-Арабі
Верратті завершує перехід в Аль-Арабі

Останні новини