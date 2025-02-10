Три клуби АПЛ хочуть підписати ексзірку збірної Італії
Марко Верратті
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Одразу три клуби АПЛ зацікавлені у підписанні іменитого центрального півзахисника катарського Аль-Арабі Марко Верратті.
Про це повідомляє Екрем Конур.
За його інформацією, мова йде про Фулгем, Вест Гем і Борнмут, за який виступає центральний захисник збірної України Ілля Забарний.
Верратті виступає за Аль-Арабі з вересня 2023 року, його контракт розрахований до літа 2025 року. В поточному сезоні на рахунку 32-річного хавбека 4 голи та 4 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.
Півзахисник забив 3 голи у 55 матчах за збірну Італії, з якою в 2021 році став чемпіоном Європи. Останній матч Верратті за збірну датований червнем 2023 року.
Наприкінці листопада повідомлялося про те, що у підписанні гравця зацікавлений міланський Інтер.