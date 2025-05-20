Верратті стане співвласником рідного клубу

Відомий італійський півзахисник Марко Верратті, який зараз виступає за катарський Аль-Арабі, стане співвласником клубу Пескара.

Про це повідомляє Eurosport.

Очікується, що 32-річний ексгравець збірної Італії придбає 44% акцій клубу. Попередня угода вже підписана. Хавбек виплатить за акції клубу 1,5 мільйона євро.

Зазначимо, що Пескара – це рідний клуб Верратті та єдина італійська команда у його біографії. За першу команду Пескари він виступав у 2008 – 2012 роках, після чого перейшов у ПСЖ. Наразі "Дельфіни" виступають у групі В Серії С – третього за силою дивізіону чемпіонату Італії.

У лютому поточного року повідомлялося про інтерес трьох клубів АПЛ до Верратті. Йшлося про Фулгем, Вест Гем і Борнмут.