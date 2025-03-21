Евра: ЧС-2022 був подарунком для Мессі

Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра заявив, що перемога збірної Аргентини на чемпіонаті світу 2022 року була спланована заздалегідь як подарунок для Ліонеля Мессі.

Ексгравця Манчестер Юнайтед цитує RMC Sport.

"Франція не виграє трофеї з 2018 року, але ми всі знаємо, що у 2022-му ніхто, крім Мессі, не міг стати чемпіоном світу. Усе було вирішено заздалегідь. Навіть французи хотіли, щоб Ліонель виграв. Це був подарунок для нього" ? – заявив Евра.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла Францію в серії пенальті після нічиєї 3:3 у основний і додатковий час.

Раніше стало відомо, що Мессі пропустить березневі матчі збірної Аргентини у відборі до ЧС-2025 через травму привідного м’яза стегна.