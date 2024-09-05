Каннаваро — про Мартінеса: Його поява у тридцятці претендентів на Золотий м'яч не викликає жодних питань

Колишній захисник Ювентуса Фабіо Каннаваро прокоментував потрапляння форварда Інтера Лаутаро Мартінеса в топ-30 претендентів на "Золотий мʼяч".

Його слова передає Football Italia.

"Його поява у тридцятці претендентів на Золотий м'яч не викликає жодних питань. Він виграв чемпіонат Італії, Кубок Америки, він завжди робить вирішальний внесок.

Сподіваюся, ні Серія А, ні Інтер ніколи його не втратять. Коли я думаю про футболістів (Серії А), які могли б виступати за Манчестер Сіті або Реал, то на думку спадає лише Лаутаро — і більше, мабуть, ніхто", — сказав Каннаваро.