Колос планує підсилитись українцем, який не підійшов казахстанському Єлімаю

Микола Дендак — 23 січня 2026, 21:42
Данило Хрипчук
Ворскла

Колишній футболіст полтавської Ворскли Данило Хрипчук доєднався до ковалівського Колоса на навчально-тренувальному зборі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що перш ніж тренуватися з підопічними Руслана Костишина, Данило перебував на перегляді в казахстанському Єлімаї, проте так і не отримав пропозиції від цієї команди.

Останнім клубом Хрипчука була полтавська Ворскла, яку він покинув влітку 2025 року. Загалом на рахунку українського захисника 61 поєдинок на професійному рівні.

Команда Руслана Костишина закінчила першу частину сезону-2025/26 на шостому місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 25 балів у 16 турах.

Нагадаємо, раніше Колос підсилився 18-річним голкіпером Артемом Недозимованим. Також команда підписала косовського нападника Ардіта Тахірі.

Колос Ворскла Полтава

Колос

