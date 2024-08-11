Ексгравець Шахтаря завершив професійну кар'єру

Колишній гравець донецького Шахтаря, та півзахисник чеського Яблонця Томаш Хюбшман завершив професійну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

42-річний футболіст після покидання Шахтаря перейшов у Яблонець, за який провів 333 матчі, відзначившись шістьма забитими голами та віддав 11 асистів.

За "гірників" Томаш грав з 2004 по 2014 рік, разом з українською командою він став володарем Кубка УЄФА, чотири рази був володарем Кубка України, та п'ять разів — Суперкубка України, а також восьмиразовим чемпіоном України, всього за Шахтар він зіграв 285 матчів, у яких забив 10 голів, та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, який зараз виступає за Бенфіку, завершує перехід в італійський Наполі.