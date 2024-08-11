Ексвінгер Шахтаря завершує перехід у Наполі

Колишній вінгер Шахтаря Давід Нерес, який зараз виступає за Бенфіку, завершує перехід в італійський Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Агент бразильця наразі перебуває в Італії, де намагається оформити перехід гравця, який вже узгодив умови контракту з Наполі. Загальна сума трансферу складатиме 25 млн євро.

Зазначимо, що Бенфіка не включила Нереса до заявки команди на матч стартового туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана.

🔵🇧🇷 Napoli and David Neres agent, at final stages of negotiations as club is confident to get the deal done.



Gilmour, Neres, Lukaku and more. ⤵️ https://t.co/9SYW3uXioU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024

В минулому сезоні Нерес відіграв 35 матчів за Бенфіку, забив 5 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що Давід декілька місяців був гравцем донецького Шахтаря. У січні 2022 року "гірники" заплатили Аяксу 12 млн євро за футболіста. Однак, через початок повномасштабної війни в Україні Нерес перейшов у Бенфіку влітку того ж року. Давід не зіграв жодної офіційної гри у складі Шахтаря.