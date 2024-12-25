Колишній захисник Шахтаря продовжив контракт із клубом MLS

Лос-Анджелес продовжив контракт із центральним захисником Марлоном.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2025-го. Договір має опцією продовження до кінця сезону-2025, а також на сезон-2026.

Марлон виступає за Лос-Анджелес з вересня. Із Шахтарем йому вдалося розірвати контракт у липні. За клуб із MLS він забив 1 гол за 8 поєдинків.

29-річний Марлон є вихованцем Флуміненсе, після якого він грав за Барселону, Ніццу та Сассуоло, звідки й перейшов до "помаранчево-чорних" у 2021 році. Всього за українську команду він провів 22 матчі, не відзначившись результативними діями.

Після початку повномасштабного вторгнення гравець виступав за інші клуби на правах оренди — спершу за Монцу, а потім за рідний Флуміненсе.