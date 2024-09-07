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Жахлива якість: В'юнник пояснив, чому футболісти рвуть гетри

Микола Дендак — 7 вересня, 23:18
Жахлива якість: В'юнник пояснив, чому футболісти рвуть гетри
Богдан В'юнник
ФК Лехія

Колишній нападник Шахтаря Богдан В’юнник розповів, що футболісти рвуть гетри через їхню жахливу якість.

Його слова передає Український футбол.

"Зараз почали робити такі гетри, у яких якість жахлива. Вони перетискають литкові м'язи, і через 3 хвилини вже неможливо бігати. А коли робиш такі дірки, гетри розтягуються і стають еластичнішими. Раніше це було нормально, а зараз починають не допускати до гри", — сказав гравець.

Нагадаємо, старт поєдинку Україна — Албанія у першому турі Ліги націй був затриманий на кілька хвилин через порвані гетри Романа Яремчука. Нападника змусили змінити екіпірування. Наш сайт веде пряму трансляцію цього поєдинку.

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