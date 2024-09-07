Жахлива якість: В'юнник пояснив, чому футболісти рвуть гетри

Колишній нападник Шахтаря Богдан В’юнник розповів, що футболісти рвуть гетри через їхню жахливу якість.

Його слова передає Український футбол.

"Зараз почали робити такі гетри, у яких якість жахлива. Вони перетискають литкові м'язи, і через 3 хвилини вже неможливо бігати. А коли робиш такі дірки, гетри розтягуються і стають еластичнішими. Раніше це було нормально, а зараз починають не допускати до гри", — сказав гравець.

Нагадаємо, старт поєдинку Україна — Албанія у першому турі Ліги націй був затриманий на кілька хвилин через порвані гетри Романа Яремчука. Нападника змусили змінити екіпірування. Наш сайт веде пряму трансляцію цього поєдинку.