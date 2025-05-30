Колишній основний захисник Ліверпуля та ПСЖ залишив Торпедо Кутаїсі
Колишній захисник збірної Франції Мамаду Сако залишив Торпедо Кутаїсі.
Про це повідомила клубна пресслужба.
"Коли прийшов до Торпедо, захотів поспілкуватися з командою та поділитися досвідом. За цей час моя сім'я була в Грузії, мої діти ходили тут до школи. Можу лише побажати найкращого клубу.
Дякую вболівальникам, дякую клубу за все. Бажаю вам всього найкращого для досягнення поставлених цілей. В той день, коли Торпедо стане чемпіоном країни, я обов'язково прийду і буду тут", – заявив він.
35-річний Сако перейшов до грузинської команди влітку минулого року. За клуб він відіграв 15 матчів. Торпедо наразі посідає 5 місце.
Мамаду – вихованець ПСЖ. За цей клуб з 2007 до 2013 року провів 201 матч і забив 7 голів. Надалі виступав за Ліверпуль, Кристал Пелас та Монпельє. За збірну Франції забив 2 голи (один у ворота збірної України) за 29 поєдинків.
Нагадаємо, французький півзахисник Крістофер Нкунку покине Челсі в літнє трансферне вікно.