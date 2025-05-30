Колишній основний захисник Ліверпуля та ПСЖ залишив Торпедо Кутаїсі

Колишній захисник збірної Франції Мамаду Сако залишив Торпедо Кутаїсі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Коли прийшов до Торпедо, захотів поспілкуватися з командою та поділитися досвідом. За цей час моя сім'я була в Грузії, мої діти ходили тут до школи. Можу лише побажати найкращого клубу.

Дякую вболівальникам, дякую клубу за все. Бажаю вам всього найкращого для досягнення поставлених цілей. В той день, коли Торпедо стане чемпіоном країни, я обов'язково прийду і буду тут", – заявив він.