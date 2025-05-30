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Колишній основний захисник Ліверпуля та ПСЖ залишив Торпедо Кутаїсі

Руслан Травкін — 30 травня 2025, 10:11
Колишній основний захисник Ліверпуля та ПСЖ залишив Торпедо Кутаїсі
Мамаду Сако
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Колишній захисник збірної Франції Мамаду Сако залишив Торпедо Кутаїсі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"Коли прийшов до Торпедо, захотів поспілкуватися з командою та поділитися досвідом. За цей час моя сім'я була в Грузії, мої діти ходили тут до школи. Можу лише побажати найкращого клубу.

Дякую вболівальникам, дякую клубу за все. Бажаю вам всього найкращого для досягнення поставлених цілей. В той день, коли Торпедо стане чемпіоном країни, я обов'язково прийду і буду тут", – заявив він.

35-річний Сако перейшов до грузинської команди влітку минулого року. За клуб він відіграв 15 матчів. Торпедо наразі посідає 5 місце.

Мамаду – вихованець ПСЖ. За цей клуб з 2007 до 2013 року провів 201 матч і забив 7 голів. Надалі виступав за Ліверпуль, Кристал Пелас та Монпельє. За збірну Франції забив 2 голи (один у ворота збірної України) за 29 поєдинків.

Нагадаємо, французький півзахисник Крістофер Нкунку покине Челсі в літнє трансферне вікно.

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