Нкунку залишить Челсі в літнє трансферне вікно

Французький півзахисник Крістофер Нкунку покине Челсі в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

У січні гравця прагнула підписати Баварія і француз був готовий перейти до мюнхенського клубу. Лондонці попросили за Нкунку 60 млн євро взимку.

Зазначається, що гравець очікуватиме на нову пропозицію від Баварії, проте готовий залишитися в АПЛ.

Наразі найсерйознішим претендентом на півзахисника є Тоттенгем, який зробив запит щодо можливості придбання гравця.

Також за інформацією Джейкобса, чутки про інтерес Ньюкасла та Ліверпуля є неправдивими.

Christopher Nkunku is expected to leave Chelsea this summer.



Bayern made an approach in January and Nkunku was keen.



Chelsea wanted €60m+ back then with a view to getting more back than they paid.



Nkunku would welcome a new Bayern bid, and is also open to staying in the… pic.twitter.com/b9wfC8FUEw — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 29, 2025

У нинішньому сезоні 27-річний француз провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Портал Transfermarkt оцінює Крістофера Нкунку в 45 млн євро, а його контракт із Челсі розрахований до 2029 року.