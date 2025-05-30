Нкунку залишить Челсі в літнє трансферне вікно
Французький півзахисник Крістофер Нкунку покине Челсі в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
У січні гравця прагнула підписати Баварія і француз був готовий перейти до мюнхенського клубу. Лондонці попросили за Нкунку 60 млн євро взимку.
Зазначається, що гравець очікуватиме на нову пропозицію від Баварії, проте готовий залишитися в АПЛ.
Наразі найсерйознішим претендентом на півзахисника є Тоттенгем, який зробив запит щодо можливості придбання гравця.
Також за інформацією Джейкобса, чутки про інтерес Ньюкасла та Ліверпуля є неправдивими.
У нинішньому сезоні 27-річний француз провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 5 асистів.
Портал Transfermarkt оцінює Крістофера Нкунку в 45 млн євро, а його контракт із Челсі розрахований до 2029 року.