Солодка помста: гравець Блекберна яскраво покарав Плімут Таловєрова за розірваний контракт
На вихідних Плімут, за який виступає український захисник Максим Таловєров, зазнав поразки від Блекберна (0:2) у межах 33-го туру Чемпіоншипу.
Перший гол у ворота гостей став особливим для хавбека Адама Форшоу, якого 11 січня "зелені" вигнали з команди, розірвавши із ним контракт. 33-річний англієць не забув про це.
На 55-й хвилині Форшоу відзначився красивим голом, який він пішов святкувати перед своїми колишніми одноклубниками. Футболіст став перед лавою Плімута та розвів руки догори, тим самим показавши себе.
Сивмолізм цієї події також полягає у тому, що для Адама цей забитий м'яч став першим за ДЕВ'ЯТЬ років! Востаннє півзахисник відзначався голом ще підчас виступів за Мідлсбро у сезоні-2015/16.
Після матчу з Плімутом Форшоу не став пригадувати минулі образи, а розповів, про що розмовляв із сином.
"Мій старший постійно мені казав: "Ти заб'єш гол до того, як завершиш кар'єру?" Тож це святкування було для нього!"
Зазначимо, що за гру проти Блекберна Максим Таловєров отримав від статистичного порталу SofaScore посередню оцінку в 6,7 балів.
Натомість герой нашої розповіді став одним із найкращих у тому матчі. Гру Адама Форшоу було оцінено у 7.6 балів.