Солодка помста: гравець Блекберна яскраво покарав Плімут Таловєрова за розірваний контракт

На вихідних Плімут, за який виступає український захисник Максим Таловєров, зазнав поразки від Блекберна (0:2) у межах 33-го туру Чемпіоншипу.

Перший гол у ворота гостей став особливим для хавбека Адама Форшоу, якого 11 січня "зелені" вигнали з команди, розірвавши із ним контракт. 33-річний англієць не забув про це.

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На 55-й хвилині Форшоу відзначився красивим голом, який він пішов святкувати перед своїми колишніми одноклубниками. Футболіст став перед лавою Плімута та розвів руки догори, тим самим показавши себе.

11th January: Adam Forshaw has his contract terminated at Plymouth Argyle



15th February: Adam Forshaw scores for Blackburn against Plymouth Argyle



This is how he celebrates 🤣🤣🤣

pic.twitter.com/0Hhbhx9lYk — Second Tier podcast (@secondtierpod) February 15, 2025

Сивмолізм цієї події також полягає у тому, що для Адама цей забитий м'яч став першим за ДЕВ'ЯТЬ років! Востаннє півзахисник відзначався голом ще підчас виступів за Мідлсбро у сезоні-2015/16.

Після матчу з Плімутом Форшоу не став пригадувати минулі образи, а розповів, про що розмовляв із сином.

"Мій старший постійно мені казав: "Ти заб'єш гол до того, як завершиш кар'єру?" Тож це святкування було для нього!"

Зазначимо, що за гру проти Блекберна Максим Таловєров отримав від статистичного порталу SofaScore посередню оцінку в 6,7 балів.

Натомість герой нашої розповіді став одним із найкращих у тому матчі. Гру Адама Форшоу було оцінено у 7.6 балів.