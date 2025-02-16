Автогол дня: голкіпер Спортинга ефектним ударом пʼятою перевів мʼяч у власні ворота
У суботу, 15 лютого, відбувався матч 22-го туру чемпіонату Португалії, в якому зустрічалися Спортинг та Ароука.
Вже на восьмій хвилині гри фанати не могли повірити власним очам, адже голкіпер господарів відзначився неймовірним… автоголом!
Захисник Спортинга під пресингом віддав Руї Сілві довгу передачу, яку той перетворив на забитий мʼяч у власні ворота. 31-річний футболіст ефектним ударом пʼятою вивів суперників вперед.
Що він хотів зробити цим – загадка. Але відео автоголу Сілви стало хітом у соцмережах!
Зазначимо, що матч між Спортингом та Ароукою завершився внічию з рахунком 2:2. Ця втрата очок не вплинула на першу сходинку "зелених" у турнірній таблиці, проте дозволила Бенфіці Трубіна скоротити відставання до двох очок.
До слова, сам українець відстояв на "нуль" та допоміг Бенфіці перемогти Санта-Клару.