Автогол дня: голкіпер Спортинга ефектним ударом пʼятою перевів мʼяч у власні ворота

У суботу, 15 лютого, відбувався матч 22-го туру чемпіонату Португалії, в якому зустрічалися Спортинг та Ароука.

Вже на восьмій хвилині гри фанати не могли повірити власним очам, адже голкіпер господарів відзначився неймовірним… автоголом!

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Захисник Спортинга під пресингом віддав Руї Сілві довгу передачу, яку той перетворив на забитий мʼяч у власні ворота. 31-річний футболіст ефектним ударом пʼятою вивів суперників вперед.

Що він хотів зробити цим – загадка. Але відео автоголу Сілви стало хітом у соцмережах!

Зазначимо, що матч між Спортингом та Ароукою завершився внічию з рахунком 2:2. Ця втрата очок не вплинула на першу сходинку "зелених" у турнірній таблиці, проте дозволила Бенфіці Трубіна скоротити відставання до двох очок.

До слова, сам українець відстояв на "нуль" та допоміг Бенфіці перемогти Санта-Клару.