Екснападник Інтера та Роми порівняв Довбика з Тюрамом

Колишній нападник італійських Інтера та Роми Амантіно Мансіні порівняв форвардів Артема Довбика та Маркуса Тюрама.

Його слова передає L'Interista.

"Це двоє чудових гравців, які добре бачать ворота і, безумовно, забивають багато голів. Тюрам грає в команді, яка має багато можливостей забивати голи, тоді як Довбик завершує маневр "джаллороссі" і може забити багато голів. Він має вже продемонстрував свою цінність та свій рівень", – сказав Мансіні.

Зазначимо, що матч проти чинного чемпіона Італії підопічні Івана Юрича проведуть у неділю, 20 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч. Для порівняння, Тюрам у поточному розіграші оформив 7 голів та 3 асисти за 8 матчів.