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Рома – Інтер: де дивитися матч Серії А

Станіслав Лисак — 18 жовтня, 22:04
Рома – Інтер: де дивитися матч Серії А
Getty Images

Рома, за яку виступає форвард збірної України Артем Довбик, прийматиме Інтер у межах 8 туру італійської Серії А сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після семи турів Інтер розташувався на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Наполі на 2 залікових пунктів. Рома наразі знаходиться на сьомій позиції в Серії А з 10 очками.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик зможе зіграти проти чинного володаря Скудетто. Український форвард був під сумнівом, оскільки повернувся зі збірної України із травмою. Проте футболіст завершив вчорашнє тренування без будь-яких проблем і отримав дозвіл на гру проти Інтера.

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