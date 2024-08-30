Дніпро-1 закриває заборгованості — ТаТоТаке
СК Дніпро-1
Дніпро-1 почав сплачувати заборгованості колишнім співробітникам.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, сьогодні, 30 серпня, близько 40 колишніх робітників клубу отримали зарплатню за 4-5 місяців 2024 року. Зазначається, що більшість отримувачів були адміністративним штатом Дніпра-1, а сплачена сума складає 13 мільйонів гривень.
Зазначимо, що у дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.
За підсумками сезону-2023/24 команда посіла четверте місце в таблиці Української Прем'єр-ліги, та мала зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку, Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професійну команду.